Британия обеспечит себя газом на десятилетия вперед
Великобритания отменила мораторий на добычу сланцевого газа с помощью фрекинга, действовавший с 2019 года, пишет Reuters. Власти сочли, что укрепление энергобезопасности государства является абсолютным приоритетом.
Британское правительство заявило, что отмена запрета позволит возобновить бурение скважин со сланцевым газом.
Против осуществления добычи газа таким способом выступали экоактивисты и местные жители из-за угрозы землетрясений.
«Снятие моратория на добычу сланцевого газа поможет сланцевой промышленности добывать в Великобритании природный газ на суше в объемах, достаточных для удовлетворения потребностей страны в ближайшие десятилетия», - заявили в компании Cuadrilla, занимающейся добычей сланцевого газа.