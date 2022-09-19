Парвиз Шахбазов об экспорте азербайджанского газа в Грецию

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов и министр окружающей среды и энергетики Греции Костас Скрекас обсудили вопросы сотрудничества в связи с расширением Южного газового коридора и поставками природного газа из Азербайджана.

«Мы обсудили с министром окружающей среды и энергетики Греции Костасом Скрекасом вопросы сотрудничества в связи с расширением Южного газового коридора, поставками природного газа из Азербайджана. В этом году прогнозируется, что экспорт азербайджанского газа в Грецию составит 1,1 млрд. кубометров», - написал Парвиз Шахбахов в Twitter.