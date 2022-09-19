Джейхун Наджафов, собкор 16:17

В связи с убийством сотрудниками полиции морали 22-летней Месха Амини, десятки городов Ирана охватили самые масштабные с 2018 года забастовки и демонстрации протестов. Главной движущей силой митингов в Тегеране, Исфахане, Реште, Карадже, Тебризе, Мешхеде, Бирджанде, Кише, Кермане, Керманшахе, Ардебиле, Исфахане, Урмии, Казвине, Зенджане, Иламе, Сари, Араке, Хамедане и других городах является студенческая молодежь.

Акции протеста против принудительного ношения хиджаба дошел до Йезда - самого консервативного города страны, население которого считается еще более фундаменталистским, чем даже священный для иранцев город Кум. На кадрах любительских видеосъемок видны женщины, демонстративно сжигающие платки, и студенты, оказывающие ожесточенное сопротивлении полиции, которая избивает их дубинками, а в некоторых эпизодах открывает по ним огонь. По официальным данным уже зарегистрировано шесть убитых участников демонстраций протеста. Однако самые ожесточенные столкновения происходят на тегеранском бульваре Кешаварз. Участники массовых протестов скандируют на центральных улицах и площадях Тегерана лозунги «Смерть диктатору!», «Смерть Хаменеи!», «Будь счастлива душа Реза-шаха!», «Женщины, жизнь, свобода!», «Я убью убийцу моей сестры Амини!» Как сообщил haqqin.az известный иранский политолог, публицист Урал Хатами, иранское студенчество не примыкало к акциям массового протеста, проходивших, в основном, под социально-экономическими лозунгами, еще с 2009 года. Тот факт, что нынешняя волна протеста была, фактически, инициирована студентами, представляющими наиболее просвещенную прослойку иранского общества, не может не беспокоить власть, которые прекрасно помнят, что именно после протестных акций студенчества тегеранских университетов началась исламская революция 1979 года. «Упорство, с которым власти Ирана принуждают женщин носить хиджабы, воспринимается представителями светского общества, как проявление крайнего мракобесия и сумасбродства, - говорит Урал Хатами. - Ведь в цивилизованном обществе женщина сама решает, одеваться ей или нет по религиозному дресс-коду.

Нюанс заключается в том, что в иранском обществе существуют различные протестные движения. К примеру, есть протестное движение защитников социальных прав учителей школ и преподавателей, протестное движение работников искусства, требующих отмены цензуры в творчестве и литературе, есть национальное движение этнических меньшинств и пр. Однако наиболее массовым и бескомпромиссным является движение за права женщин, участники которого борются с гендерной сегрегацией во всех ее формах. Оно объединяет не только женщин, но и мужчин самого многочисленного в Иране среднего класса. Так вот, консерваторы в правительстве и парламенте считают вопрос сохранения принудительного ношения хиджаба «первой линией обороны» государственной идеологии Исламской Республики. По их глубокому убеждению, малейшая уступка в этом вопросе приведет к тотальному распаду исламской системы…» В этом связи Хатами напомнил, что до триумфального возвращения в Иран из парижской ссылки в 1979 году, аятолла Хомейни не раз заявлял, что не является сторонником шариатского дресс-кода и что с провозглашением Исламской Республики в светском образе жизни иранских женщин ровным счетом ничего не изменится. «Однако сразу по возвращении в страну, Хомейни стал публично декларировать абсолютно противоположные идеи, - сказал иранский политолог. – И воля имама, естественно, стала, что называется, огнем и мечем, претворяться в жизнь. Были расстреляны, замучены пытками и посажены на долгие годы в тюрьмы сотни иранских женщин, не принявших обязательный хиджаб и законы, которые дискредитировали их гражданские права. Примерно, та же участь постигла близких соратников аятоллы Хомейни, выступавших против принудительного шариатского дресс-кода. Почти все эти люди, представители высшего духовенства и иранской интеллигенции, были заключены в тюрьмы, многих из них расстреляли. И, тем не менее, борьба с гендерной сегрегацией в Иране не прекращалась с момента провозглашения исламской республики».

Возвращаясь к смерти Мехсы Амини, эксперт сообщил, что власти пытаются откреститься от этого преступления, причем делают это довольно неуклюже. В частности, МВД заявляет, что Мехса скончалась не от побоев, а от сердечной недостаточности. Однако Хосейн Карампур, глава Организации медицинской службы Ирана, после просмотра фотографий Мехсы Амини, сделанных в реанимации, заявил, что причиной смерти стали удары тяжелым предметом по голове, о чем свидетельствует синяки под глазами девушки и кровотечение из ушей. Факт убийства подтвердили также врачи, проанализировавшие снимки компьютерной томографии Мехсы Амини. Эти снимки попали в СМИ, благодаря усилиям группы иранских хакеров, взломавших компьютерную сеть клиники, в которую привезли тяжелораненую Амини. По словам специалистов, томография «свидетельствуют о переломе черепа с правой стороны головы». Власти Ирана подтвердили подлинность снимков, хотя и отметили, что они были опубликованы с ракурсом, искажающим изображение. И вот, что поразительно: даже после признания властей, начальник полиции Тегерана продолжал утверждать, что Амина скончалась от сердечного приступа. В ответ убитые горем родители девушки заявили журналистам, что до ареста их дочь была абсолютно здорова и никаких проблем с сердцем у нее никогда не было. Особого внимания заслуживает рассказ Хатами, как именно полиция нравов задерживает девушек и женщин за неправильное ношение хиджаба.

«Обычно патруль выслеживает в автомобилях, автобусах, на улицах, в парках и площадях женщин, чьи головы покрыты не так, как велит шариат, - рассказал политолог. - После чего их насильно затаскивают в автозак и везут в полицейский участок для, так называемого, «перевоспитания». Основные зверства происходят в машине по дороге в участок. Там женщин, которым предварительно завязывают глаза, травят перцовым газом и избивают. В участке же начинается разбирательство, устанавливается, задерживалась ли та ил иная женщина за неправильный хиджаб, оказывала ли она сопротивление полиции нравов и пр. Вся эта дикость заканчивается тем, что шариатский «судья», а проще говоря, молла с пятью классами образования в медресе, выносит приговор. Обычно это либо лишение свободы, либо определенное количество ударов плетьми и денежный штраф. Но варварство на этом не заканчивается, поскольку женщин также лишают прав занимать посты в госслужбе, получать социальную помощь и прочее...» По мнению Хатами, нынешние протесты будут нарастать и становится все более массовыми. К примеру, уже бастует представители мелкого и среднего бизнеса в крупных городах. Однако проблемой по-прежнему остается отсутствие организованной политической поддержки протестов. Мирхоссейн Мусави и Мехти Карруби, оппозиционные лидеры «зеленного движения», все еще остаются под арестом. К тому же, их лозунги, зовущие к реформам исламистского режима, протестная волна уже не поддержит – сегодня рядовые иранцы требуют ликвидации исламской системы со всеми ее фундаменталистскими скрепами и мракобесными законами.