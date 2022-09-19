На фоне протестов, начавшихся после смерти 22-летней Махсы Амини, в Иране активизировались тюрки Южного Азербайджана.

В социальных сетях распространились кадры того, как в городе Мешгиншехр в провинции Ардебиль перед одним из административных зданий развевается флаг Южного Азербайджана.

Напомним, что в Иране шестой день продолжаются протесты, вспыхнувшие после смерти девушки, арестованной за якобы неправильное ношение хиджаба. Родственники погибшей утверждают, что ее насмерть забили сотрудники «полиции нравов». По сообщениям очевидцев и правозащитников, иранские силы безопасности открывают огонь по протестующим.