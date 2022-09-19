Франция заявила об охране посольства Азербайджана в Париже фото
В четверг, 22 сентября, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с послом Франции в Баку Закари Гроссом.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, К.Алиев коснулся традиционных дружественных и партнерских отношений между странами, наличия деловых отношений во всех сферах, отметил успешное развитие сотрудничества.
Кямран Алиев поблагодарил посла Закари Гросса, завершившего свою дипломатическую миссию в Азербайджане, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.
Выразив благодарность за теплый прием, З.Гросс с удовлетворением отметил, что Франция придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Отметив участие Франции в разминировании в Карабахе, посол подчеркнул, что французские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных территорий.
Стороны также обсудили нападение радикальной группировки из армян на административное здание посольства Азербайджана в Париже, совершенное 18 сентября. Было отмечено, что расследование уголовного дела, начатого генпрокурором Азербайджана, должно проводиться в рамках совместного сотрудничества с соответствующими органами Франции.
Посол Гросс выразил сожаление по поводу произошедшего и отметил, что Франция предпримет соответствующие шаги для того, чтобы дать правовую оценку произошедшему. Также было отмечено, что административные здания дипломатических представительств Азербайджана в Париже в настоящее время полностью охраняются полицией.