В четверг, 22 сентября, генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев встретился с послом Франции в Баку Закари Гроссом.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генеральной прокуратуры, К.Алиев коснулся традиционных дружественных и партнерских отношений между странами, наличия деловых отношений во всех сферах, отметил успешное развитие сотрудничества.

Кямран Алиев поблагодарил посла Закари Гросса, завершившего свою дипломатическую миссию в Азербайджане, и пожелал ему успехов в дальнейшей деятельности.

Выразив благодарность за теплый прием, З.Гросс с удовлетворением отметил, что Франция придает большое значение отношениям с Азербайджаном. Отметив участие Франции в разминировании в Карабахе, посол подчеркнул, что французские компании заинтересованы в восстановлении освобожденных территорий.