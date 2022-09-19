Финляндия арестовала активы двух российских миллиардеров
Власти Финляндии арестовали активы основателя «Яндекса» Аркадия Воложа, а также сына миллиардера Бориса Ротенберга Романа, сообщает газета Helsingin Sanomat.
Аркадий Волож лишился финских активов «Яндекса». IT-компания в Финляндии управляет сервисом такси Yango и имеет центр обработки данных в городе Мянтсяля.
Роман Ротенберг потерял доступ к акциям Långvik Capital, управляющей гостиничным комплексом, и ее долям в двух других компаниях. В частности, речь идет о принадлежащей ему ледовой арене Helsinki Halli (ранее известной как «Хартвалл Арена»), расположенной в Хельсинки.