С 24 по 26 сентября покажут оружие, с помощью которого Азербайджан обеспечит свою оборону и безопасность

Ага Гасымлы, обозреватель haqqin.az 17:10

Разгоревшийся в Европе крупнейший в XXI веке конфликт военных технологий максимально заострил вопросы, связанные с обеспечением обороны и безопасности государств. Что, в частности, подтвердили события победоносной Второй Карабахской войны Азербайджана, отраженные также в экспозиции 4-й Международной оборонной выставки, прошедшей 6–8 сентября в бакинском Экспо Центре. Выставка прошла по инициативе и при поддержке Министерства оборонной промышленности и Министерства обороны Азербайджана, ее непосредственной организацией занималась компания Caspian Event Organisers, а наиболее важным ее событием стало посещение Экспо Центра президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, осмотрев представленные в павильонах местную и зарубежную военную продукцию, подчеркнул, что ADEX-2022 – это первая международная оборонная выставка, организованная Азербайджаном после блестящей победы в Отечественной войне.

На церемонии открытия министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев зачитал участникам и гостям выставки обращение Главы государства и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в котором, в частности, было сказано: «Выставка АDEX, собирая на одной площадке известные военно-промышленные предприятия мира, престижные иностранные компании и организации, официальные делегации и специалистов, создает широкие возможности для установления деловых связей и заключения новых договоров». В обращении Главы государства было указано, что выставленные на АDEX-22 образцы продукции военного назначения, подтвердившие свою эффективность в ходе реальных боевых действий, демонстрируют достижения и потенциал военно-промышленного комплекса Азербайджана. В нынешней выставке, которая проводилась после вынужденного перерыва, связанного с пандемией, приняли участие более 200 компаний из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Пакистана, России, Турция и других стран, представившие в павильонах Экспо Центра новейшие образцы вооружения и техники, отвечающие требованиям армий XXI века. Помимо этого, на выставку прибыли 33 зарубежных делегаций, двадцать из которых возглавляли министры обороны. В этом списке есть также страны, которые впервые участвующие в выставке официальными делегациями - Марокко, Нигерия и Руанда. Столь высокий интерес со стороны оборонных ведомств и ВПК государств мира связан с репутацией Азербайджана как надежного стратегического партнера.

Примечательно, что наряду с демонстрацией современных видов вооружений, ADEX стал также площадкой общения, обмена опытом, налаживания новых плодотворных связей между отечественными и зарубежными специалистами в области военно-технического производства. «Помимо развития сотрудничества с ведущими государствами мира в военно-технической сфере, наша страна также наращивает возможности в сфере национальной оборонной промышленности, - отметил в обращении президент Алиев. - В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает в области авиации, навигации, приборостроения и других направлениях с ведущими компаниями более 50 стран мира, увеличивая с каждым годом объем продукции, выпускаемой на предприятиях азербайджанской оборонной промышленности». В обращении также подчеркивается, что в процессе укрепления боеспособности национальной армии и обороноспособности государства особое внимание уделяется производству современного оружия, военной техники, боеприпасов, тылового имущества и других материальных средств.

Участвовавшие в работе АDEX-22 главы Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности провели Ильхама Алиева по павильонам и экспозициям выставки, представив Верховному главнокомандующему наиболее современные образцы боевой разведывательной техники, многоцелевых разведывательных и ударных БПЛА, стрелкового оружия, военно-инженерной и другой техники. Представив на выставке ADEX-2022 основные образцы отечественной военной и военно-технологической продукции, Азербайджан дал исчерпывающий ответ на вопрос военных аналитиков, каким оружием была достигнута блистательная победа его армии в 44-дневной войне. В целом же в павильонах ADEX-2022 были представлены воздушные суда и авиационные системы, морские суда и военно-морские системы, боевые транспортные средства, радиоэлектронные системы, C4ISR, оптико-электронное оборудование, беспилотные системы, военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы, симуляторы и тренажеры, средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) и многое другое. Одним из наиболее посещаемых стал павильон Министерства оборонной промышленности Азербайджана, в котором была выставлена экспортируемая за рубеж легкая и тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты, разведывательно-патрульные машины и пр. Особое внимание участников выставки привлекли отлично зарекомендовавшие себя в боях в Карабахе отечественные машины военного назначения, беспилотники, зенитные системы и другое высокоэффективное оружие.