С 24 по 26 сентября покажут оружие, с помощью которого Азербайджан обеспечит свою оборону и безопасность
Разгоревшийся в Европе крупнейший в XXI веке конфликт военных технологий максимально заострил вопросы, связанные с обеспечением обороны и безопасности государств.
Что, в частности, подтвердили события победоносной Второй Карабахской войны Азербайджана, отраженные также в экспозиции 4-й Международной оборонной выставки, прошедшей 6–8 сентября в бакинском Экспо Центре.
Выставка прошла по инициативе и при поддержке Министерства оборонной промышленности и Министерства обороны Азербайджана, ее непосредственной организацией занималась компания Caspian Event Organisers, а наиболее важным ее событием стало посещение Экспо Центра президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который, осмотрев представленные в павильонах местную и зарубежную военную продукцию, подчеркнул, что ADEX-2022 – это первая международная оборонная выставка, организованная Азербайджаном после блестящей победы в Отечественной войне.
На церемонии открытия министр оборонной промышленности Азербайджана Мадат Гулиев зачитал участникам и гостям выставки обращение Главы государства и Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, в котором, в частности, было сказано:
«Выставка АDEX, собирая на одной площадке известные военно-промышленные предприятия мира, престижные иностранные компании и организации, официальные делегации и специалистов, создает широкие возможности для установления деловых связей и заключения новых договоров».
В обращении Главы государства было указано, что выставленные на АDEX-22 образцы продукции военного назначения, подтвердившие свою эффективность в ходе реальных боевых действий, демонстрируют достижения и потенциал военно-промышленного комплекса Азербайджана.
В нынешней выставке, которая проводилась после вынужденного перерыва, связанного с пандемией, приняли участие более 200 компаний из Болгарии, Италии, Китая, Франции, Нидерландов, Беларуси, Ирана, Израиля, Казахстана, Пакистана, России, Турция и других стран, представившие в павильонах Экспо Центра новейшие образцы вооружения и техники, отвечающие требованиям армий XXI века.
Помимо этого, на выставку прибыли 33 зарубежных делегаций, двадцать из которых возглавляли министры обороны. В этом списке есть также страны, которые впервые участвующие в выставке официальными делегациями - Марокко, Нигерия и Руанда.
Столь высокий интерес со стороны оборонных ведомств и ВПК государств мира связан с репутацией Азербайджана как надежного стратегического партнера.
Примечательно, что наряду с демонстрацией современных видов вооружений, ADEX стал также площадкой общения, обмена опытом, налаживания новых плодотворных связей между отечественными и зарубежными специалистами в области военно-технического производства.
«Помимо развития сотрудничества с ведущими государствами мира в военно-технической сфере, наша страна также наращивает возможности в сфере национальной оборонной промышленности, - отметил в обращении президент Алиев.
- В настоящее время Азербайджан тесно сотрудничает в области авиации, навигации, приборостроения и других направлениях с ведущими компаниями более 50 стран мира, увеличивая с каждым годом объем продукции, выпускаемой на предприятиях азербайджанской оборонной промышленности».
В обращении также подчеркивается, что в процессе укрепления боеспособности национальной армии и обороноспособности государства особое внимание уделяется производству современного оружия, военной техники, боеприпасов, тылового имущества и других материальных средств.
Участвовавшие в работе АDEX-22 главы Министерства обороны и Министерства оборонной промышленности провели Ильхама Алиева по павильонам и экспозициям выставки, представив Верховному главнокомандующему наиболее современные образцы боевой разведывательной техники, многоцелевых разведывательных и ударных БПЛА, стрелкового оружия, военно-инженерной и другой техники.
Представив на выставке ADEX-2022 основные образцы отечественной военной и военно-технологической продукции, Азербайджан дал исчерпывающий ответ на вопрос военных аналитиков, каким оружием была достигнута блистательная победа его армии в 44-дневной войне.
В целом же в павильонах ADEX-2022 были представлены воздушные суда и авиационные системы, морские суда и военно-морские системы, боевые транспортные средства, радиоэлектронные системы, C4ISR, оптико-электронное оборудование, беспилотные системы, военное обмундирование и экипировка, оружие и боеприпасы, симуляторы и тренажеры, средства радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) и многое другое.
Одним из наиболее посещаемых стал павильон Министерства оборонной промышленности Азербайджана, в котором была выставлена экспортируемая за рубеж легкая и тяжелая военная техника, беспилотные летательные аппараты, разведывательно-патрульные машины и пр.
Особое внимание участников выставки привлекли отлично зарекомендовавшие себя в боях в Карабахе отечественные машины военного назначения, беспилотники, зенитные системы и другое высокоэффективное оружие.
Параллельно с ADEX прошла масштабная 13-я Международная выставка Securex Caspian «Внутренняя безопасность, Охрана и Спасательная техника», на которой были представлены новейшие модели вооружений и систем комплексной защиты для правоохранительных, пограничных, спасательных, пожарных и специальных служб.
Эту выставку активно поддержали Министерство оборонной промышленности, СГБ, МЧС, МВД и Госпогранслужба Азербайджана.
Организация такой выставки стала закономерным ответом на вызовы, связанные с ростом глобальных угроз международной преступности и природных катаклизмов. В этом плане Securex Caspian создал оптимальную международную площадку для налаживания и развития сотрудничества, обмена опытом, а также решения прикладных задач в области обеспечения безопасности государства и общества.
Страны-участники Securex Caspian представили посетителям передовые технические системы сигнализации и оповещения населения, экспертно-криминалистические средства, аварийно-спасательная технику и оборудование, противопожарные системы и др.
В течение трех дней выставок ADEX и Securex Caspian имели насыщенную деловую программу. На протяжении всех трех дней постоянно организовывались двусторонние встречи руководителей компаний и военных ведомств, представителей делегаций и профильных структур Азербайджана.
В рамках выставок были проведены тематические сессии, посвященные разминированию освобожденных от оккупации азербайджанских территорий, состоялись широкие обсуждения перспектив развития и области применения БПЛА, производства легкого и тяжелого оружия, боеприпасов и пр., всеобщий интерес вызвали проведенные в рамках выставки презентации различных стартапов.
Нельзя также не отметить павильон братской Турции, насыщенный образцами боевой техники и технологиями военного назначения, представленными 43 компаниями оборонной промышленности.
Не менее интересную и разнообразную военную продукцию продемонстрировали также компании из Израиля, Пакистана, Китая и многих других стран.
Таким образом, IV Азербайджанская международная оборонная выставка стала отличной платформой для демонстрации новейших вооружений и заключения новых договоров в области международного военно-технического сотрудничества, конструктивного общения, обмена опытом, налаживания эффективных связей между отечественными и зарубежными производителями. Помимо этого, выставка ADEX-2022 значительно укрепила на международной арене военно-технологический престиж Азербайджана, расширив представление военных аналитиков об эффективных направлениях укрепления обороны и безопасности страны, а также о модернизации его армии.
Отметим, что проведение очередной выставки ADEX запланировано на 24–26 сентября 2024 года.