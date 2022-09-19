Станислав Черчесов вновь о «Карабахе»: «Азербайджанцы играли сильнее соперников, но в Лигу чемпионов не попали»
Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, чья команда уступила чемпиону Азербайджана «Карабаху» (1:1, 1:3) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, в интервью «Спорт-Экспресс» вновь вспомнил о матчах с подопечными Гурбана Гурбанова и считает, что агдамцы в раунде плей-офф ЛЧ были сильнее чешской «Виктории».
«Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно провести восемь игр. Восемь! – сетует Черчесов на то, что чемпионам многих стран надо пройти аж четыре раунда, чтобы попасть в группу главного еврокубка. - Одна осечка, один неудачный день, плохая передача, неверный свисток - и все может закончиться. Так у нас дома с «Карабахом» и вышло, когда мы на самом старте игры, можно сказать, забили сами себе - отдали пас назад нападающему соперника, бежавшему от наших ворот. Выход один на один - и 0:1 на 5-й минуте (на самом деле «Карабах» открыл счет на 7-й минуте – ред.). Хотя на выезде провели с хорошей азербайджанской командой качественную игру, сыграли 1:1. Дома же матч начался так, и переломить ситуацию мы не смогли.
Кстати, «Карабах» был в последнем квалификационном раунде ЛЧ лучше, чем «Виктория» Пльзень, но если с нами у вратаря «Карабаха» был кураж и он поймал все, то там получилось иначе. Команда из Азербайджана играла сильнее соперника, но в Лигу чемпионов не попала. Потому что восемь игр проводишь против чемпионов своих стран! Тоже команд с традициями и уровнем.
О поражении от «Карабаха» с президентом «Ференцвароша» мы вообще не говорили. Со стороны прессы атак тоже не было. Но при этом прекрасно понимаю, что вопросы есть - и в первую очередь у нас к самим себе. В первом матче, на выезде, мы сыграли так, как надо. А вторая игра сложилась так, как сложилась. Начали с глупой ошибки и не смогли переломить ход игры. Спрашиваем в первую очередь с себя.
«Карабах» нам уже кое-что показал. Наш тренерский штаб, хотим мы того или нет, шесть лет не работал в клубном футболе, и для нас это тоже стало определенным опытом. Когда в Венгрии еще не начался чемпионат, мы уже провели семь квалификационных матчей ЛЧ и ЛЕ.
Вы можете выстраивать какую угодно теорию, но на практике соперник раскрывает ваши слабые места. Бывает и так: то, что казалось тебе сильным, на таком уровне не работает. Тут самое главное — не зацикливаться, не расстраиваться, не оскорбляться, не тратить силы на ответы критикам, а принять эту ситуацию и сделать выводы».