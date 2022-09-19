Станислав Черчесов вновь о «Карабахе»: «Азербайджанцы играли сильнее соперников, но в Лигу чемпионов не попали»

Отдел спорта 17:13

Главный тренер венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов, чья команда уступила чемпиону Азербайджана «Карабаху» (1:1, 1:3) в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов, в интервью «Спорт-Экспресс» вновь вспомнил о матчах с подопечными Гурбана Гурбанова и считает, что агдамцы в раунде плей-офф ЛЧ были сильнее чешской «Виктории».

«Чтобы попасть в Лигу чемпионов, нужно провести восемь игр. Восемь! – сетует Черчесов на то, что чемпионам многих стран надо пройти аж четыре раунда, чтобы попасть в группу главного еврокубка. - Одна осечка, один неудачный день, плохая передача, неверный свисток - и все может закончиться. Так у нас дома с «Карабахом» и вышло, когда мы на самом старте игры, можно сказать, забили сами себе - отдали пас назад нападающему соперника, бежавшему от наших ворот. Выход один на один - и 0:1 на 5-й минуте (на самом деле «Карабах» открыл счет на 7-й минуте – ред.). Хотя на выезде провели с хорошей азербайджанской командой качественную игру, сыграли 1:1. Дома же матч начался так, и переломить ситуацию мы не смогли. Кстати, «Карабах» был в последнем квалификационном раунде ЛЧ лучше, чем «Виктория» Пльзень, но если с нами у вратаря «Карабаха» был кураж и он поймал все, то там получилось иначе. Команда из Азербайджана играла сильнее соперника, но в Лигу чемпионов не попала. Потому что восемь игр проводишь против чемпионов своих стран! Тоже команд с традициями и уровнем.