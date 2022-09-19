Ильхам Алиев поздравил евреев Азербайджана

«Дорогие соотечественники! Сердечно поздравляю вас – еврейскую общину Азербайджана – с Новым годом Рош Ха-Шана, выражаю самые искренние поздравления и пожелания каждому из вас». Об этом говорится в поздравлении президента Азербайджана Ильхама Алиева, направленном еврейской общине в связи с праздником Рош Ха-Шана.

В своем письме глава государства отметил, что еврейская община, поселившаяся в Азербайджане, где царит атмосфера взаимного уважения и доверия между отдельными народами и религиями, и сумевшая сделать это место своей Родиной, на протяжении сотен лет, живя в условиях мира и спокойствия, сохраняла свои традиции, язык и культуру, ни разу не сталкиваясь с антисемитизмом и дискриминацией.

«Продвижение мультикультурных ценностей, принципов толерантности и разнообразия культурного самовыражения, которые веками существовали в нашей стране, является одним из основных направлений нашей государственной политики.

Замечательно, что наши соотечественники еврейского происхождения, являясь неотъемлемой частью нашего общества, вместе с представителями других народов и вероисповеданий принимают активное участие в большой строительной работе в стране, прилагают усилия для развития и прогресса современного Азербайджана, достойно выполняют свой гражданский долг по дальнейшему укреплению государственной независимости», - написал президент Ильхам Алиев.