Кто заказал визит Пелоси в Ереван за 75 миллионов долларов? по следам выступлений российского депутата
Наделавший много шума визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван, где она выступила с откровенно антиазербайджанскими заявлениями и омыла слезами памятник жертвам «геноцида», в целом обошелся Армении в 120 миллионов долларов.
Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев.
Как сообщает «Свободная Пресса» (странное название для страны, в которой свободной прессы, как таковой, уже давно нет – прим. ред.), Журавлев написал об этом в своем Телеграмм-канале.
«Визит Нэнси Пелоси в Ереван обойдется армянским налогоплательщикам в 120 миллионов долларов, - пишет он. – Для одной из самых бедных стран Закавказья это колоссальный бюджет! Армянские лоббисты в Вашингтоне получили через банк Рубена Варданяна 75 миллионов долларов, 50 миллионов из которых – это разовый взнос армян в копилку Демократической партии США. Остаток в 25 миллионов долларов – это стоимость самого визита с перелетом и обеспечением режима безопасности на протяжение 72 часов. Ещё 15 миллионов долларов будут переведены непубличной армянской компании за организацию визита и текст итогового коммюнике Пелоси в защиту Никола Пашиняна. Ну, а 30 миллионов долларов из госказны Армении получат сам Рубен Варданян, Анатолий Чубайс, как автор и исполнитель заказа, а также скромный брат Пашиняна – все в равных долях по 10 миллионов, чтобы никому не было обидно».
Как известно визит Нэнси Пелоси в Ереван вызвал серьезную озабоченность в российских политических кругах, где его трактовали, как часть планов США по укреплению позиций на Южном Кавказе. Понятно, что Москву не может не возмущать и тот факт, что делают это американцы через Армению, которая традиционно считалась форпостом России в регионе.
Помимо этого, Россию беспокоят акции протеста в Ереване с требованием выхода Армении из ОДКБ, прошедшие одновременно с визитом Пелоси, а также усиление антироссийской риторики, исходящее от ряда армянских официальных лиц.
В данном контексте приходится вновь вернуться к личности Рубена Варданяна – миллиардера и бывшего владельца инвестфонда «Тройка Диалог», причастного к переводу из России миллиардов долларов в офшорные зоны, который (совпадение?) обосновался в Карабахе накануне последних ожесточенных столкновений на азербайджано-армянской границе.
Как уже сообщалось, Варданян отказался от российского гражданства, заявив, что начал борьбу «за спасение Карабаха» и будет продолжать её, пока цель не будет достигнута.
По мнению некоторых экспертов, Рубена Варданяна «делегировал» в регион Кремль. Другие же не видят за этим политики и считают, что армянский миллиардер отказался от российского гражданства и поселился в Ханкенди, чтобы избежать санкций США.
Любопытная деталь, которая, возможно, прольет немного счета на загадочную личность Варданяна. После того, как он продал Сбербанку за 400 миллионов долларов свою долю в инвестиционной компании «Тройка Диалог», этот финансист направил часть своего капитала в другую инвесткомпанию «Варданян, Бройтман и партнеры», которой, помимо активов в несколько миллиардов долларов, принадлежит частный коммерческий банк «Америабанк» в Армении, имеющий также отделение в США.
Ранее haqqin.az уже писал, что, помимо своего главного детища – первого в России инвестбанка «Тройка Диалог», Рубен Варданян создал целую систему офшорных компаний, через которые тайно переводились деньги самым влиятельным людям в России. За несколько лет по счетам этих компаний прошло больше 4,5 миллиарда долларов. Деньги приходили, в частности, от компаний, которые фигурировали в уголовных делах об отмывании, обналичивании или нелегальном выводе из России сотен миллиардов рублей.
Возвращаясь к ереванскому визиту Нэнси Пелоси, главным спонсором которого, судя по всему, был «новый карабахец» Рубен Варданян, возникает закономерный вопрос: следует ли считать, учитывая негативную реакцию Кремля на визит спикера Конгресса США, что Варданян открестился от связей с Россией и отправился в «свободный политический полет», чтобы совершить в итоге мягкую посадку в кресло премьер-министра Армении не как протеже Кремля, а уже как креатура Белого дома?
Если так, то отказ Рубена Варданяна от паспорта гражданина Российской Федерации – это уже далеко не просто символический жест.