Фархад Мамедов, автор haqqin.az 17:20

Наделавший много шума визит спикера Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван, где она выступила с откровенно антиазербайджанскими заявлениями и омыла слезами памятник жертвам «геноцида», в целом обошелся Армении в 120 миллионов долларов. Такое заявление сделал депутат Государственной думы РФ Алексей Журавлев. Как сообщает «Свободная Пресса» (странное название для страны, в которой свободной прессы, как таковой, уже давно нет – прим. ред.), Журавлев написал об этом в своем Телеграмм-канале. «Визит Нэнси Пелоси в Ереван обойдется армянским налогоплательщикам в 120 миллионов долларов, - пишет он. – Для одной из самых бедных стран Закавказья это колоссальный бюджет! Армянские лоббисты в Вашингтоне получили через банк Рубена Варданяна 75 миллионов долларов, 50 миллионов из которых – это разовый взнос армян в копилку Демократической партии США. Остаток в 25 миллионов долларов – это стоимость самого визита с перелетом и обеспечением режима безопасности на протяжение 72 часов. Ещё 15 миллионов долларов будут переведены непубличной армянской компании за организацию визита и текст итогового коммюнике Пелоси в защиту Никола Пашиняна. Ну, а 30 миллионов долларов из госказны Армении получат сам Рубен Варданян, Анатолий Чубайс, как автор и исполнитель заказа, а также скромный брат Пашиняна – все в равных долях по 10 миллионов, чтобы никому не было обидно».

Как известно визит Нэнси Пелоси в Ереван вызвал серьезную озабоченность в российских политических кругах, где его трактовали, как часть планов США по укреплению позиций на Южном Кавказе. Понятно, что Москву не может не возмущать и тот факт, что делают это американцы через Армению, которая традиционно считалась форпостом России в регионе. Помимо этого, Россию беспокоят акции протеста в Ереване с требованием выхода Армении из ОДКБ, прошедшие одновременно с визитом Пелоси, а также усиление антироссийской риторики, исходящее от ряда армянских официальных лиц. В данном контексте приходится вновь вернуться к личности Рубена Варданяна – миллиардера и бывшего владельца инвестфонда «Тройка Диалог», причастного к переводу из России миллиардов долларов в офшорные зоны, который (совпадение?) обосновался в Карабахе накануне последних ожесточенных столкновений на азербайджано-армянской границе. Как уже сообщалось, Варданян отказался от российского гражданства, заявив, что начал борьбу «за спасение Карабаха» и будет продолжать её, пока цель не будет достигнута.