Россия хочет мобилизовать мужчин из Запорожья

Российские войска на блокпосте в оккупированной Васильевке Запорожской области не пропускают мужчин от 18 до 35 лет в сторону города Запорожье, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров. Он призвал мужчин до 35 лет немедленно покинуть оккупированную территорию.

Федоров считает, что цель России – мобилизация украинских мужчин в качестве «пушечного мяса» на фронт.

По его словам, необходимо уже сейчас либо пытаться выезжать в сторону Запорожья, либо выбрать альтернативный путь – в сторону Грузии через временно оккупированный Крым. «Времени осталось мало», – подчеркнул мэр.