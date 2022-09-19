Парвиз Шахбазов заявил об удвоении экспорта азербайджанского газа
«Азербайджан является одной из стран, которая предпринимает реальные шаги по обеспечению диверсифицированных источников поставок, что позволит сбалансировать энергетические рынки». Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил в своем выступлении на 5-й Румынской международной газовой конференции.
Он отметил, что менее чем за два года Европа была снабжена свыше 16 млрд кубометров газа.
«Поставки газа в Европу вырастут с 8,2 млрд до 11,5 млрд кубометров с увеличением на 40% к концу 2022 года. А это подтверждение того, что Южный газовый коридор работает на максимальной мощности, а также бесперебойности и стабильности в снабжении. Сегодняшняя роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности является реальным выражением видения президента Азербайджана Ильхама Алиева», - сказал министр Шахбазов.
В качестве следующего вклада в энергетическую безопасность он отметил расширение Южного газового коридора в течение 5 лет и удвоение экспорта природного газа до 20 млрд кубометров.
«Наша общая заинтересованность заключается в скорейшей реализации этого проекта. Подписанный в июле Меморандум о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики является решающим шагом для нашей совместной деятельности и поступления дополнительных объемов азербайджанского газа в Европу в 2027 году», - добавил министр энергетики.
Также он рассказал о планах Азербайджана по обеспечению Европы возобновляемой энергией и водородом. В частности, речь шла о грузино-румынском проекте по подводной энергетике Черного моря и цифровому подключению при передаче ветроэнергетики Каспийского моря в Европу и реализации коридора «зеленая энергия».