Парвиз Шахбазов заявил об удвоении экспорта азербайджанского газа

«Азербайджан является одной из стран, которая предпринимает реальные шаги по обеспечению диверсифицированных источников поставок, что позволит сбалансировать энергетические рынки». Об этом министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов заявил в своем выступлении на 5-й Румынской международной газовой конференции.

Он отметил, что менее чем за два года Европа была снабжена свыше 16 млрд кубометров газа.

«Поставки газа в Европу вырастут с 8,2 млрд до 11,5 млрд кубометров с увеличением на 40% к концу 2022 года. А это подтверждение того, что Южный газовый коридор работает на максимальной мощности, а также бесперебойности и стабильности в снабжении. Сегодняшняя роль Южного газового коридора в обеспечении энергетической безопасности является реальным выражением видения президента Азербайджана Ильхама Алиева», - сказал министр Шахбазов.