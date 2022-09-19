Трое граждан Азербайджана вызвали переполох в аэропорту: 50 кг чебреца вместо марихуаны

Трое граждан Азербайджана создали довольно комическую ситуацию в аэропорту Сургута. Согласно информации, российских СМИ, мужчинам удалось пронести через «зеленый коридор» таможенной зоны прилета мешок с 50 кг сушеной травы.

Ошарашенные таможенники и полиция немедленно задержали мужчин и принялись составлять акт об изъятии крупнейшей партии марихуаны и даже успели доложить об успехе вышестоящему начальству.

Какого же было удивление правоохранителей, когда выяснилось, что мужчины привезли из Баку не марихуану, а сушеный чебрец. Ситуацию усугубило и незнание задержанными азербайджанцами русского языка.

При допросе с участием переводчика мужчины заявили, что никогда не имели дело с наркотиками, а чебрец привезли по просьбе своего земляка, который держит кафе в Нижневартовске.

Впрочем, крупная партия чебреца до адресата так и не дошла. Обозленные таможенники изъяли ее, а в отношении граждан Азербайджана возбудили административное дело за незадекларированный товар.