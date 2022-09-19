Арестович заявил, что ядерный удар не испугает Украину

Если Россия совершит ядерный удар по территории Украины, это спровоцирует ответ стран Запада, в частности, США могут полноценно вступить в войну, сказал советник Офиса президента Украины Алексей Арестович российским журналистам.

По мнению Арестовича, вероятность применения Россией ядерного оружия возросла, но это вряд ли перерастет в тотальную ядерную войну.

Он подчеркнул, что применение Россией тактического ядерного оружия не остановит и не напугает украинских военных, а сделает их еще более злыми и мотивированными.

«Что будет, если мы не устрашимся? Вот представим себе, мы наступаем, они шарахают ядерным оружием по какой-то украинской бригаде. Конечно, у нас будут большущие потери. А остальные взяли и продолжили наступать. Что дальше? Мы продолжаем воевать, но воюем еще злее, намного злее», - сказал Арестович.