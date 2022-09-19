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Как сообщалось ранее, начался двухдневный рабочий визит делегации во главе с министром здравоохранения Турции Фахреддином Коджа в Азербайджан. В рамках визита турецкой делегации состоялась встреча с руководством Министерства здравоохранения Азербайджана. Состоялся обмен мнениями об успешном развитии многосторонних отношений между двумя братскими странами, о сотрудничестве в области здравоохранения и реализации совместных проектов. Выступивший со вступительной речью министр здравоохранения Теймур Мусаев отметил, что сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между двумя братскими странами, является образцовым.

Было подчеркнуто, что цифровизация системы здравоохранения является одним из основных приоритетов Министерства здравоохранения Азербайджана: «В рамках состоявшегося в мае текущего года рабочего визита делегации Министерства здравоохранения в Турцию у нас было много дискуссий и встреч с нашими турецкими коллегами в области цифрового здравоохранения. Опыт Турции в данной области неоценим, и ее модель является лидирующей в мире». Коснувшись вопроса о пандемии COVID-19, министр здравоохранения Азербайджана подчеркнул, что за этот период сотрудничество между нашими странами стало более интенсивным.

В своей речи Теймур Мусаев отметил, что после восстановления независимости Азербайджана между нашими странами налажено широкое сотрудничество во всех сферах, в том числе и в области здравоохранения: «Ярким примером тому является впервые организуемый в нашей стране «Азербайджано-турецкий медицинский бизнес-форум и выставка». Мы верим, что наше сотрудничество будет активно продолжаться и укрепляться, а медицинский форум создаст новые возможности для инвесторов». В завершение своего выступления Теймур Мусаев выразил надежду, что совместный медицинский бизнес-форум станет ежегодным. Выразив признательность за теплый прием, Фахреддин Коджа отметил, что братские отношения между Азербайджаном и Турцией, построенные на прочных основах, являются наглядным показателем нашего единства и солидарности.