ВМС Азербайджана отработали охрану энергоинфраструктуры ВИДЕО
В Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана состоялись командно-штабные учения, сообщили в Минобороны Азербайджана.
Согласно плану учений, корабли, покинувшие порт по тревоге, встали на якорь в азербайджанском секторе Каспийского моря и организовали охрану энергетической инфраструктуры.
Отмечается, что азербайджанские военные моряки высокопрофессионально выполнили задачи по уничтожению надводных средств нападения, плавучих мин и воздушных целей, а также диверсионно-террористических групп условного противника.