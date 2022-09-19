Эрдоган о Пелоси и встрече с Пашиняном

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган может встретиться с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Праге. Об этом в беседе с журналистами в «Турецком доме» в Нью-Йорке заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя итоги поездки в США.

Президент Турции, комментируя вопрос о визите спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Ереван, отметил, что у Пелоси нет никаких рычагов влияния на процессы на Южном Кавказе.

«Уверен, что ее визит вызвал обеспокоенность во многих местах. Излишне раздувать темы не нужно. Мы сегодня продолжаем определенную подготовку и вскоре предпримем соответствующие шаги. На данный момент обсуждаем вопрос участия в предстоящем заседании Европейского политического сообщества в Праге. В случае, если мы примем решение о поездке в Чехию, то, предположительно, там будет находиться и [премьер Армении Никол] Пашинян. Армянская сторона ранее высказывала мысль о встрече на предстоящей платформе. Возможно, у нас появится возможность обсудить там все эти вопросы. Однако, безусловно, и у нас по Кавказу будут определенные инициативы. На данный момент все еще на стадии планирования. Я обсужу эти вопросы с братом [президентом Азербайджана Ильхамом] Алиевым и в зависимости от этого предпримем шаги», - сказал Эрдоган.