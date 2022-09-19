В Казахстане пройдут учения ОДКБ

С 26 сентября по 8 октября 2022 года в Жамбылской и Алматинской областях Казахстана состоятся учения с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2022», «Поиск-2022», «Эшелон-2022», сообщили в Минобороны страны.

«В связи с этим с 22 по 30 сентября в нашу страну прибывают воинские контингенты государств-членов ОДКБ. Их передвижение будет осуществляться различными способами: железнодорожным, воздушным транспортом и на колесной военной технике», - отмечается в сообщении ведомства.

В ходе перемещения воинских контингентов будут отработаны вопросы комендантской службы, противовоздушной обороны и всестороннего обеспечения.