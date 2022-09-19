Лига наций: Азербайджан в гостях у Словакии

Сегодня в 22:45 по бакинскому времени в Трнаве состоится матч 5-го тура Лиги наций между сборными Словакии и Азербайджана. Обе команды выступают в группе 3 лиги «С» вместе с Казахстаном и Беларусью.

Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Шотландии во главе с Уильямом Колламом. Видеоассистенты - англичане Питер Бенкс и Нелл Дэвис.

В предыдущих четырех матчах нынешней Лиги наций сборная Азербайджана набрала 4 очка и занимает 3-е место. Наша команда проиграла в гостях Казахстану (0:2), сыграла на выезде вничью с Беларусью (0:0), уступила дома Словакии (0:1) и обыграла в ответной игре в Баку белорусов (2:0).

Турнирное положение:

1.Казахстан – 10 очков (4 матча)

2.Словакия – 6 (4)

3.Азербайджан – 4 (4)

4.Беларусь – 2 (4)

В другом матче 5-го тура в нашей группе Казахстан примет Беларусь и в случае победы обеспечит себе 1-е место и выход в лигу «B» Лиги наций.

Напомним, лишь победитель группы получает право в следующем цикле сыграть в лиге «B». А команда, занявшая последнее место, будет биться за то, чтобы отстоять свое место в лиге «С».

Главный тренер сборной Азербайджана по футболу Джанни Де Бьязи на матчи со Словакией и Казахстаном (эта игра состоится в Баку 25 сентября) вызвал 26 футболистов, 10 из которых представляют «Карабах», а 5 – зарубежные клубы.

Состав сборной Азербайджана:

Шахрудин Магомедалиев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Эльвин Джафаргулиев, Турал Байрамов, Аббас Гусейнов, Ричард Алмейда, Филип Озобич, Муса Гурбанлы, Рамиль Шейдаев (все – «Карабах»), Амин Сейдиев, Эльвин Джамалов, Алексей Исаев, Анатолий Нуриев (все – «Сабах»), Эдди Исрафилов, Эмин Махмудов (оба – «Нефтчи»), Гисмят Алыев, Рустам Ахмедзаде (оба – «Зиря»), Эмиль Балаев («Сабаил»), Салахат Агаев («Габала»), Джалал Гусейнов («Шамахы»), Ходжат Хагверди («Трактор», Иран), Антон Кривоцюк («Висла» Плоцк, Польша), Озанджан Кокчю («Эйндховен», Нидерланды), Ренат Дадашов («Грассхоппер», Швейцария), Махир Эмрели («Динамо Загреб, Хорватия).