Кремль не хочет комментировать обмен Медведчука

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать информацию об обмене пленных с Украиной, в том числе сведения об обмене пророссийского политика Виктора Медведчука и членов полка «Азов». По словам Пескова, у него нет полномочий это комментировать.

«Не могу комментировать информацию об этом обмене. Была информация от Минобороны. Мне добавить нечего»,— ответил Песков на вопрос «Ъ FM».

Ранее украинская сторона, в том числе президент Украины Владимир Зеленский, подтвердила обмен Виктора Медведчука на украинских военнопленных.