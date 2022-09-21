Экс-командир «Азова» рассказал, в каком состоянии освобожденные командиры полка
Освобожденные украинские военнопленные находятся в не самом лучшем физическом состоянии, и сейчас все они в больнице. Об этом заявил бывший командир полка «Азов» Андрей Белецкий в эфире Радио НВ.
По его словам, среди освобожденных украинских героев есть много раненых. Те из них, кто были доставлены в Украину, уже проходят осмотр медиков.
"Большинство поедет уже сразу к родным, к родителям, для того, чтобы морально и физически отдохнуть перед тем, как снова браться за дело", - сказал Билецкий.
Экс-командир "Азова" рассказал, что смог поговорить по телефону с командиром полка "Азов" Денисом Прокопенко ("Редисом"), Святославом Пономарем ("Калиной") и Аписом, которых доставили в Турцию.
"Сумбурный, безусловно, немного разговор. Это были первые 15 минут, когда они спустились, вышли из ФСБшного самолета, летучей тюрьмы. Сумбурный разговор. Я поздравлял ребят, ребята говорили о том, что... Скажем так, все ребята в абсолютно нормальном морально-психологическом состоянии, хотя они просидели все это время в одиночках... Все выражают желание как можно скорее вернуться к делу, к войне и к деоккупации страны", - сказал он.