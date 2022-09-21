Экс-командир «Азова» рассказал, в каком состоянии освобожденные командиры полка

Освобожденные украинские военнопленные находятся в не самом лучшем физическом состоянии, и сейчас все они в больнице. Об этом заявил бывший командир полка «Азов» Андрей Белецкий в эфире Радио НВ.

По его словам, среди освобожденных украинских героев есть много раненых. Те из них, кто были доставлены в Украину, уже проходят осмотр медиков.

"Большинство поедет уже сразу к родным, к родителям, для того, чтобы морально и физически отдохнуть перед тем, как снова браться за дело", - сказал Билецкий.