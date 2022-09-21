Что было в засекреченном «седьмом» пункте указа Путина о мобилизации

По информации СМИ, засекреченный 7 пункт указа президента России Владимира Путина о мобилизации позволяет призвать один миллион человек. Об этом сообщает «Новая газета. Европа», ссылаясь на источник в Кремле.

По информации ресурса, который пообщался с источником в администрации президента РФ, сначала под гриф "для служебного пользования" хотели занести весь текст указа Путина о мобилизации. Но позже решили скрыть лишь пункт №7 – о количестве подлежащих мобилизации.

"Цифру несколько раз исправляли и в итоге остановились на миллионе", - уточнил собеседник "Новой газеты. Европа".