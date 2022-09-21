Генсек НАТО призвал Китай повлиять на Россию

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Об этом Йенс Столтенберг написал в Twitter.

Генеральный секретарь НАТО призвал Китай использовать свои возможности влияния на Россию, чтобы остановить войну в Украине.

«Я также довел до внимания другой стороны озабоченность НАТО по поводу прав человека и Тайваня. Мы готовы продолжить наш диалог по глобальной безопасности», - отметил Столтенберг.