США ввели санкции в отношении руководителей силовых структур Ирана
США ввели санкции в отношении семи руководителей силовых структур Ирана. Об этом говорится в заявлении Министерства финансов США.
Санкции введены против руководителей полиции нравов, Министерства разведки и безопасности, сил сопротивления «Басидж», сухопутных войск иранской армии и сил правопорядка Ирана.
Санкции введены из-за применения силы против протестующих во время недавних массовых беспорядков в Иране.
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