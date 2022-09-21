Как сообщает haqqın.az, Махира Джавадова, ее невестка Айгюн Гамидова и гражданин Ирана «Давуд» (его личность следствию неизвестна), начали заниматься продажей наркотиков и психотропных веществ по всей стране. Джавадова привлекла к этому делу даже своего несовершеннолетнего сына Довлетали Худавердиева (решением Бакинского суда по тяжким преступлениям приговорен к 5 годам лишения свободы). Джавадова, общавшаяся с «Давудом» через интернет, брала героин и метамфетамин из мест, которые ей сообщал последний, и приносила себе домой. Вместе с Гамидовой они задействовали Довлетали для доставки «товара» по определенным адресам. 1 августа прошлого года он, выполняя очередной «заказ», был пойман жителями поселка и был передан полиции. При осмотре у юноши в целлофановом пакете было обнаружено 26,706 граммов метамфетамина и 86,869 граммов героина.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Пашаева начался суд над 53-летней жительницей Баку Махирой Джавадовой и ее невесткой, 35-летней жительницей Агдашского района Айгюн Гамидовой, обвиняемыми в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере.

В продолжение оперативных мероприятий сотрудники полиции также задержали его мать - Махиру Джавадову. В принадлежащей ей сумке было обнаружено 605 граммов героина, большое количество метамфетамина и электронные весы. В своем первоначальном заявлении Джавадова сообщила, что покупала наркотики у иностранного гражданина и продавала их в готовых упаковках.

Аналогичное преступление совершила невестка Джавадовой Айгюн Гамидова, которая «помогала» своему мужу Хазрату Худавердиеву, отбывавшему наказание в тюрьме за торговлю наркотиками. Она принесла 691, 752 грамма героина и 29, 516 граммов метамфетамина, которые она взяла в месте, указанном ей «Давудом», в свою квартиру и пересыпала их в пачки для дальнейшей продажи.

Обвиняемая Махира Джавадова не признала себя виновной в предъявленных ей обвинениях. В своих показаниях она заявила, что переписывалась с «Давудом» по WhatsApp за месяц до задержания, и что ему стало известно, что ее старший сын Хазрат, отбывавший наказание в тюрьме, покупал и продавал наркотики у «Давуда». «Давуд» предложил женщине «поработать» вместе, чтобы та могла на вырученные деньги нанять адвоката для Хазрата, на что Джавадова согласилась.

«Он спросил про Хазрата, я сказала, что он в тюрьме. Мы арендовали жилье, не могли оплачивать свои ежедневные расходы, а «Давуд» иногда присылал на карту небольшие суммы, чтобы помочь нам. Когда я пришла домой за день до ареста, то увидела, что моего маленького сына нет дома. Спросила у Айгюн, та сказала, что отправила его по делам, и он скоро придет», - говорится в заявлении Джавадовой.

«Чтобы защитить сына, взяла преступление на себя. Я никогда не занималась продажей наркотиков», - добавила она.

Суд не счел показания Джавадовой убедительными и пришел к выводу, что она пыталась оправдать себя.

Обвиняемая Айгюн Гамидова также не согласилась с предъявленными обвинениями. Она заявила, что контактировала с иранцем после ареста мужа, но работать с ним не согласилась.

И только Довлетали Худавердиев признал себя виновным, сказав, что к торговле наркотиками его привлекла жена брата:«После ареста моего брата к их семье меня послала мама. Айгюн сказала, что ей нужны деньги, чтобы посещать Хазрата и содержать детей. Я согласился помочь».

Решением суда Махиру Джавадову приговорили к 9, а Айгюн Гамидову - к 8 годам лишения свободы.