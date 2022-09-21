Вилаят Эйвазов приехал, выслушал и все решил в полицию принимают самых достойных
Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сегодня провел очередной прием в Главном управлении полиции города Гянджа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Выслушав обращения жителей Гянджи, Гёйгёля, Самуха, Кельбаджара, Дашкесана, Агстафы, Товуза, Гедабека, Газаха и Шамкира в административном здании Городского управления полиции, министр дал указания руководителям соответствующих главных управлений и управлений Министерства для решения выдвинутых ими вопросов. Большинство обращений решалось на месте.
Граждане, в свою очередь, выразили благодарность за оперативное рассмотрение их заявлений и обращений.
Позднее Вилаят Эйвазов провел строевой смотр в связи с набором рядовых сотрудников и младших начальников в органы полиции области.
В смотре приняли участие молодые люди, проживающие в близлежащих регионах и желающие служить в полиции. К очередному этапу отборочного тура были допущены 394 человека, выполнивших условия приема на службу. Из них 68 - участники Отечественной войны, 2 - члены семей шехидов.
В завершение министр Вилаят Эйвазов поручил начальникам полиции указанных районов применять более действенные меры в охране общественного порядка, борьбе с преступностью, оперативно и объективно рассматривать обращения граждан.