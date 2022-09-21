Министр внутренних дел генерал-полковник Вилаят Эйвазов сегодня провел очередной прием в Главном управлении полиции города Гянджа. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Выслушав обращения жителей Гянджи, Гёйгёля, Самуха, Кельбаджара, Дашкесана, Агстафы, Товуза, Гедабека, Газаха и Шамкира в административном здании Городского управления полиции, министр дал указания руководителям соответствующих главных управлений и управлений Министерства для решения выдвинутых ими вопросов. Большинство обращений решалось на месте.