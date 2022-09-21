Кадыров возмущен обменом «азовцев» на Медведчука

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что «крайне недоволен» обменом пленными, в ходе которого Россия, в том числе, освободила командиров обороны «Азовстали» и получила «кума Путина» Виктора Медведчука.

«Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в «Азовсталь», выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого «азовского» террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод – не брать фашистов в плен», - написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

В завершение поста Кадыров уточнил, что сказанное – его личное мнение, которое «никак не влияет на наш главный незыблемый принцип: любой приказ Верховного Главнокомандующего выполним!».