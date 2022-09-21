Азербайджан в 2023 году увеличит социальные расходы

Усиление социальной защиты и социального обеспечения населения, в том числе семей шехидов, ветеранов находится в центре постоянного внимания главы государства. Об этом было сказано на расширенном заседании Кабинета министров Азербайджана, посвященном обсуждению проектов государственного и сводного бюджетов на 2023 год, а также показателей сводного бюджета на следующие три года.

Было отмечено, что для продолжения реформ в этом направлении, реализации мер социальной поддержки чувствительных групп населения, с учетом инфляционного давления, социальные расходы государственного бюджета, предусмотренные на 2023 год, на 9,2 процента больше, чем в текущем году.