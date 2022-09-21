Китай призвал Россию и Украину к возобновлению переговоров «без предварительных условий»

Китай заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины. Призвал Киев и Москву к проведению переговоров «без предварительных условий». Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова министра иностранных дел Китая Ван И во время заседания Совбеза ООН.

В ходе речи министр заявил, что позиция Китая в отношении Украины остается последовательной и ясной. Пекин продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность всех стран, а также соблюдение принципов устава ООН.