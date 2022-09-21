Финляндия ограничит въезд из России из-за наплыва россиян

Возникшие очереди из автомобилей на российско-финской границе после объявления мобилизации обеспокоили власти Финляндии, премьер-министр страны Санна Марин заявила о необходимости прекращения российского туризма. Об этом сообщают российские СМИ.

«Российский туризм и транзит должны прекратиться. Как этого добиться — более сложный вопрос», — заявила Марин. По словам премьера, финским властям нужно оценить возможные угрозы национальной безопасности.

Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто заявил, что правительство также срочно готовит решение по российским турвизам. «Финляндия не хочет быть транзитной страной для шенгенских виз, выдаваемых другими государствами», – сказал Хаависто.