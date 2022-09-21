Узловая подстанция «Лачин» будет снабжать энергией город и окрестные села

Таким образом, после 44-дневной Отечественной войны будут созданы подстанции, построенные в Карабах е и Восточном Зангезуре, и новые 400 километров высоковольтных двухцепных линий 110 кВ.

Городская подстанция «Лачин», которая будет построена по проекту, согласованному с Комитетом по градостроительству и архитектуре, будет иметь общую мощность 80 МВА (2х40). Эта подстанция будет выполнять функции узловой. Так, к городу Лачин будут подключены существующая двухцепная линия 110 кВ от подстанции «Шукюрбейли» в Физули, соединенная с подстанциями «Джебраил», «Зангилан», «Губадлы», а оттуда с ГЭС «Гулаберд», соединенная с аналогичной линией от подстанции «Дашкесан» до подстанций «Кельбаджар» и «Горчу», а также от подстанции «Шукюрбейли» до подстанций «Физули» и «Шуша».

Сооружаемая ОАО «Азерэнержи» в Лачине распределительная подстанция 110/35/10 кВ «Лачин» призвана подключить город Лачин и близлежащие села к общей энергосистеме Азербайджана и обеспечить их стабильной и бесперебойной электроэнергией. Об этом заявил глава центра по связям с общественностью ОАО Теймур Абдуллаев.

«Поэтому, если на какой-либо высоковольтной линии 110 кВ на освобожденных территориях произойдет авария, на нее будет немедленно подведено напряжение посредством линии, идущей с другого направления, и, таким образом, не будет перерыва в передаче энергии - через круговое электроснабжение Карабаха и Восточного Зангезура», - сказал он.

Представитель «Азерэнержи» также сообщил, что подключение источников генерации к общей энергосистеме страны будет обеспечено за счет узловой подстанции «Лачин» и высоковольтной сети электропередачи региона. Вырабатывать электроэнергию будут ГЭС «Гулаберд» мощностью 8 МВт, малые ГЭС общей мощностью 51,5 МВт, которые в перспективе будут построены в 14 местах, а также гидроэлектростанция мощностью 68,5 МВт, которую планируется восстановить. В целом, в Лачине будут созданы малые гидроэлектростанции в 28 местах, которые будут производить 120 МВт электроэнергии.

На стратегически важной узловой станции «Лачин» будет создан Центр управления, оснащенный современными микропроцессорными цифровыми системами управления, защиты и автоматики, устройствами постоянного и переменного тока. Также будет построен распределительный блок, специальное общежитие для персонала».

Абдуллаев сообщил, что будет построена и интегрирована в центральную SCADA-систему энергосистемы локальная микро-SCADA-система диспетчерского управления с целью контроля режима работы подстанции в режиме реального времени и передачи показателей в SCADA-систему ОАО. В целях обеспечения пожарной безопасности будут установлены здание насосной станции, противопожарный бассейн, аварийный маслобак, системы противопожарной защиты и пожарной сигнализации.

По его словам, завершается строительство подстанции 2х40 МВА 110/35/10 кВ «Горчу» на территории поселка Горчу, расположенного в северной части района, завершена длинная двухцепная ВЛ 110 кВ, проходящая по рельефным участкам.

До оккупации потребность Лачинского района в электроэнергии составляла 8 МВт, установленная мощность подстанций – 12 МВт, а к 2040 году потребность ожидается на уровне 88 МВт. В результате реализации проектов, осуществляемых «Азерэнержи», будет построено 2 единицы подстанций 110 кВ и 5 единиц двухцепных воздушных линий протяженностью 210 км с возможностью передачи 160 МВА, (145 МВт) мощности в сеть электроснабжения области, и потребность будет удовлетворена в течение длительного времени.