Украина запросила у Израиля разведданные о военной поддержке Ираном России

Субх заявил, что Украина хочет создать "диалоговый канал" с Израилем по обмену разведданными и координации позиции. Это, подчеркнул Субх, является особенно важным в связи с растущим военным сотрудничеством между Ираном и Россией.

Отмечается, что 7 сентября в Киеве заместитель руководителя израильского ведомства по вопросам Европы и Азии Симона Гальперин и посол Израиля встретились со спецпредставителем Украины по вопросам Ближнего Востока Максимом Субхом.

Украина просит Израиль поделиться разведданными о любой поддержке, которую Иран оказывает российским военным в войне. Об этом Axios сообщили высокопоставленные израильские чиновники.

Он также добавил, что Украина выступает против отмены санкций в отношении Ирана в случае подписания ядерного соглашения, которое призвано расширить партнерство Тегерана и Москвы.

По словам израильских официальных лиц, Киев надеется на четкую позицию Израиля относительно войны, чего страна длительное время избегала из-за собственных связей с Россией.

В Украине изданию подтвердили факт встречи, заявив, что беседа в основном касалась иранских дронов.

"Израильтяне предоставили нам определенную информацию, однако нам надо больше", - сказал высокопоставленный украинский чиновник.