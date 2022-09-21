В российскую армию будут брать со сколиозом и плоскостопием

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди предложила сократить список болезней, с которыми дают отсрочку от службы в армии, сообщают российские СМИ.

«Необходимо обновить критерии годности к военной службе, исключить заболевания, при которых призывник признается негодным к службе», - заявила она. В качестве таких болезней сенатор упомянула плоскостопие и сколиоз определенных степеней.

«Ряд заболеваний вполне можно признать не препятствующими призыву. Сейчас России необходимо увеличение резерва годных к службе молодых людей», - сказала Ковитиди.