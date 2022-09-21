Зачем Медведчук России: версии Буданова и Ермака
Москва обменяла бывшего нардепа Виктора Медведчука на 200 украинских военнопленных, поскольку он был нужен прежде всего ФСБ. Об этом на брифинге заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.
"Медведчук на данном этапе больше всего нужен ФСБ, потому что через него напрямую шло финансирование агентурных сетей, чиновников и так далее", - отметил Буданов.
По его словам, экс-нардеп стал для россиян "средством влияния и отмывания денег".
"Это главная причина, почему россияне так о нем просили", - добавил начальник ГУР.
При этом руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Медведчук является "очень мощным носителем информации для России".