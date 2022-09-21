В Газахе школьницу убило молнией, еще двое детей пострадали

В Газахском районе ударом молнии убило девочку-подростка. Еще двое несовершеннолетних получили травмы, сообщает АPA.

Сообщается, что в результате удара молнии погибла ученица шестого класса села Биринджи Шихлы Нурай Османова. Ее сестра – ученица четвертого класса Аян Османова и их родственница - пятиклассница Афсана Мамедзаде получили травмы и были госпитализированы в Газахский лечебно-диагностический центр.

Афсану Мамедову после амбулаторного обследования и лечения выписали домой, Аян Османова находится в отделении реанимации.