Чехия открестилась от российских уклонистов

Чехия выступает против выдачи гуманитарных виз бегущим от мобилизации россиянам, сообщают СМИ страны.

«Я понимаю, что россияне убегают от того, что вызвали отчаянные решения Путина. Но те, кто убегает из страны из-за того, что не хочет исполнять обязанность, введенную его собственным государством, не отвечает условиям получения гуманитарной визы», - заявил глава чешского МИД Ян Липовский.

Министр подчеркнул, что его страна не будет выдавать гуманитарные визы гражданам России, пытающимся уехать из своей страны, чтобы не попасть под мобилизацию.