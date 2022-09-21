Москвичей обязали явиться в военкоматы
Военный комиссар Москвы Виктор Щепилов опубликовал приказ о мобилизации, сообщают местные паблики.
«Всем офицерам, прапорщикам, мичманам, сержантам, старшинам, солдатам и матросам запаса, проживающим постоянно на территории города Москвы, получившим персональные повестки военного комиссариата, явиться в сроки и пункты, указанные в их персональных повестках», — говорится в тексте документа.
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