Россия не против назначения в Москве нынешнего посла США в Армении

Россия оказалась не против назначения Линн Трейси послом США в России. Министерство иностранных дел одобрило ее кандидатуру на этот пост, сообщил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Таким образом, американскую дипмиссию в российской столице впервые возглавит женщина. Сейчас Линн Трейси занимает должность посла в Армении. Она знает русский язык и до этого уже работала в России — с 2014 по 2017 годы была заместителем посла США Джона Теффта, пишут российские СМИ.