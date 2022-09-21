Северная Македония хочет углубить сотрудничество с Азербайджаном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН встретился с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским, сообщили в МИД.

«В ходе встречи Байрамов выразил удовлетворение двусторонними дружественными отношениями между обеими странами, проинформировал своего собеседника о работах, осуществляемых Азербайджаном в сфере энергетики, а также подробно рассказал о ситуации после 44-дневной войны, включая работу Баку по выполнению положений трехсторонних заявлений, и о недавних провокациях Армении на границе с Азербайджаном», - сообщили в МИД Азербайджана.

Ковачевский, в свою очередь, выразил заинтересованность в дальнейшем развитии отношений между нашими странами, подчеркнул важность продолжения диалога между структурами. Он особо подчеркнул вклад Азербайджана в энергоснабжение Европы.

Стороны также обсудили вопросы сотрудничества в рамках ОБСЕ и других международных организаций, а также другие направления, представляющие взаимный интерес.