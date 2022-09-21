Раиси Пашиняну: Связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности видео
Премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Исламской Республики Иран Ибрагимом Раиси на полях 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, передают армянские СМИ.
В ходе встречи Пашинян рассказал о напряженности на армяно-азербайджанской границе.
Ибрагим Раиси, в свою очередь, отметил, что Иран внимательно следит за развитием событий, и добавил, что все проблемы в регионе должны решаться исключительно мирным путем. По его словам, у Ирана четкая позиция в отношении территориальной целостности государств и недопустимости изменения границ в регионе, и связь Ирана с Арменией не должна подвергаться опасности. Раиси подчеркнул, что его страна готова поддержать установление мира в регионе, добавив, что для Ирана важен вопрос безопасности Армении.