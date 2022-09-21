Кыргызстан не хочет видеть Таджикистан в ОДКБ

Бишкек инициировал вопрос об исключении Душанбе из состава ОДКБ «с учетом вооруженного вторжения Таджикистана в Кыргызстан». Об этом заявил секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов, сообщают зарубежные СМИ.

«Вопросы, возникающие между государствами-участниками, должны решаться мирным путем. Если кто-то попытается использовать силу, то мы предлагаем исключить его из организации. Зачем это нужно, когда ты становишься членом ОДКБ и ждешь защиты от внешней угрозы, а получаешь конфликт со страной внутри организации? Нашим странам пора пересмотреть некоторые части устава, предусматривающие такие моменты», — заявил он.

По словам Иманкулова, устав ОДКБ не предусматривает какие-либо механизмы в урегулировании споров между странами-участницами. Иманкулов отметил, что Кыргызстан предлагает исключение государства-участника, которое «применяет силу в отношении другого».