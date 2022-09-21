Генсек ОДКБ посетил границу с Азербайджаном фото
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и возглавляемая им делегация посетили армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.
Они посетили приграничный район Вайоцдзорской области, расположенный на границе с Азербайджаном.
Для оценки текущей ситуации миссии поручено подготовить подробный доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе.
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