Генсек ОДКБ посетил границу с Азербайджаном фото

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась и возглавляемая им делегация посетили армяно-азербайджанскую границу. Об этом сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Они посетили приграничный район Вайоцдзорской области, расположенный на границе с Азербайджаном.

Для оценки текущей ситуации миссии поручено подготовить подробный доклад главам государств-членов ОДКБ о ситуации в регионе.