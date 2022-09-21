Выступавший ранее на заседании Лавров обвинил США в «покровительстве киевскому режиму», охарактеризовав отношение Штатов к Зеленскому фразой «он, конечно, с*кин сын, но он наш с*кин сын».

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совбеза ООН высмеял главу МИД России Сергея Лаврова за оскорбления в адрес украинского президента Владимира Зеленского.

«На самом деле, единственное, что заслуживает реакции в сегодняшнем российском выступлении, из всего потока этой лжи, - это неприемлемый жаргон, использованный российским представителем в отношении президента иностранной страны, президента Украины», - подчеркнул украинский министр.

Кулеба, комментируя речь главы российского МИД, сказал, что нецензурная брань из уст Лаврова – единственный заслуживающий внимания момент из его выступления.

Кроме того, Кулеба высмеял Лаврова за то, что тот покинул заседание Совбеза ООН сразу после завершения своего выступления.

«Я заметил, что российские дипломаты убегают так же мастерски, как российские солдаты», - добавил он.