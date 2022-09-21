Зеленский сравнил российских солдат с пугалами

В Украине мобилизацию россиян на войну против Украины «воспринимают и сравнивают с одеванием пугала в поле в военную форму», заявил президент Украины Владимир Зеленский, которого цитируют украинские СМИ.

«Я думаю, что он (президент России Владимир Путин) может привести в Украину даже более 300 тысяч мобилизованных людей. Только это не российские военные», - заявил Зеленский.

Зеленский подчеркнул, что мобилизованные россияне против серьезных украинских войск ничего поделать не смогут. Также президент считает, что российский народ до сих пор не может раскусить Путина, что ему безразлично, сколько россиян погибнет на войне.