Уехавших из России мужчин будут призывать

Россиян, которые находятся за рубежом в рамках краткосрочной поездки, могут мобилизовать, сообщил российским СМИ представитель Генштаба РФ Владимир Цимлянский.

«Если граждане Российской Федерации постоянно проживают за пределами России, они не состоят на воинском учете и не подлежат призыву на военную службу по мобилизации», – пообещал представитель Генштаба.

По его словам, приоритет при мобилизации будет отдаваться гражданам, «имеющим подходящие военно-учетные специальности, а также боевой опыт».