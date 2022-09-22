Россиянам уже начали платить, чтобы их мобилизовать

Власти Ямало-Ненецкого автономного округа (Ямал) России анонсировали единовременную выплату всем жителя региона, призванным в ходе частичной мобилизации. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Артюхов в своем Telegram-канале.

«Принял решение предоставить единовременную выплату в 300 тыс. руб. каждому, кто будет призван с Ямала в соответствии с указом президента. Распространим на наших жителей и другие меры поддержки ветеранов боевых действий», – написал он.

Аналогичные выплаты своим жителям пообещали и другие регионы. Так, каждому мобилизованному крымчанину будут выплачивать по 200 тыс. руб. Военный комиссар Якутии пообещал выплаты от 205 тыс. руб. в месяц. Мобилизованным москвичам будут дополнительно выплачивать по 50 тыс. руб. в месяц.