Глава Чечни Рамзан Кадыров на совещании с оперативным штабом по проведению «специальной военной операции» заявил, что в республике мобилизация проводиться не будет в связи с тем, что за время войны в Украине «республика перевыполнила план». Сюжет с выступлением Кадырова показали по местному телевидению.

По словам Кадырова, с начала войны в Украину отправились 20 тыс. чеченцев, и республика, таким образом, «перевыполнила спущенный план на 254%». О каком плане идет речь, он не уточнил.

Кроме того, по словам главы Чечни, родственники около 40 женщин, пытавшихся накануне провести в Грозном антивоенный митинг, уже мобилизованы и отправлены в Украину. Он также пригрозил, что «любого, кто выйдет на митинг, или их мужей и всех детей будут отправлять на передовую».