Рамиль Алиев, собкор 00:00

Спровоцированные армянскими подразделениями на государственной границе с Азербайджаном вооруженные столкновения 12-13 сентября, в ходе которых погибли восемьдесят азербайджанских военнослужащих, болью и гневом отозвались в сердцах всех азербайджанцев мира. Выражая свое осуждение авантюристской политики руководства Армении, азербайджанские диаспорские организации провели в ряде столиц и городов Европы санкционированные митинги и пикеты протеста.

В Великобритании сотни представителей азербайджанской диаспоры провели перед посольством Армении в Лондоне санкционированный пикет. Его участники выразили протест против широкомасштабной провокации, совершенной армянскими вооруженными силами на государственной границе Азербайджана, осудили правительство Армении за разрушение азербайджанского культурного наследия, за минирование азербайджанских территорий и равнодушие армянских официальных лиц к судьбе тысяч без вести пропавших азербайджанцев. В ходе пикета британские азербайджанцы скандировали лозунги «Армения нападает, Азербайджан защищает свои границы!», «Армения не желает мира и выбирает войну!», «Азербайджан требует справедливости!», «Армения, останови минирование!», «Мины убивают гражданское население!», «Минирование азербайджанских земель – военное преступление!». Участники митинга призывали к прекращению захватнической политики и утверждению мира в регионе.

Пикет перед посольством Армении в Берлине собрал многочисленную группу представителей азербайджанской диаспоры в ФРГ, требовавших положить конец широкомасштабным провокациям армянских вооруженных сил на государственной границе с Азербайджаном, и скандировавших лозунги с призывами к Германии осудить минирование армянами азербайджанских территорий и заставить официальный Ереван прояснить судьбу тысяч без вести пропавших азербайджанцев. Еще один санкционированный пикет провела в Гааге азербайджанская община Нидерландов. Активное участие в гаагском пикете, организованным Объединением азербайджанских женщин Европы «Ана Ветен», приняли также участники Конгресса азербайджанцев стран Бенилюкса и азербайджано-нидерландское общество «Одлар юрду».

Проживающие в Чешской Республике представители азербайджанской общины провели на Крижовницкой площади Праги санкционированный пикет, в ходе которого постарались привлечь внимание чешской общественности к варварскому разрушению азербайджанского культурного наследия и актам вандализма, которые армяне, при полном попустительстве и безмолвии международных организаций, осуществили на захваченных азербайджанских территориях. Во время акции, организованной активистом диаспоры Фаридом Амиралиевым, её участники держали в руках фотографии азербайджанских военнослужащих, погибших в результате последней армянской провокации на границе, и скандировали: «Остановите армянскую агрессию!», «Остановите армянский террор!», «ЮНЕСКО, защити азербайджанское наследие в Иреване!», «Остановите армянский вандализм!».

А в Гётеборге представители азербайджанской диаспоры провели информационную акцию, чтобы довести до общественности нейтральной Швеции правду о последней военной провокации, совершенной Арменией на границе нашей страны. Участники информационной акции также ответили на вопросы жителей Гётеборга и рассказали об усилиях руководства Азербайджана, направленных на восстановление мира и стабильности в регионе Южного Кавказа. Перед находящейся в Париже штаб-квартирой ЮНЕСКО была организована акция выставочного характера под названием «Справедливость и право без границ» (Justice et Droits Sans Frontieres), в которой были представлены шокирующие фотофакты разрушений армянами на территории Западного Азербайджана культурного, религиозного и исторического наследия нашего народа.

Основная цель акции заключалась в привлечении внимания французской общественности и международных структур к целенаправленному разрушению армянами культурного наследия западных азербайджанцев и отдельных кварталов в Иреване, в том числе, в квартале Тепебаши, в которых когда-то компактно проживали наши соотечественники. На выставке были представлены фотоматериалы Иреванской и Сардарабадской крепостей, Сардарского дворца, Селимского караван-сарая, Урудского мемориального комплекса, квартала Тепебаши, надгробного памятника Ашугу Алескеру, мечетей Аббаса Мирзы, Сардара, Раджаба Паши, Новрузали бека, Гаджи Джафар бека, Тепебаши и других памятников, входящих в азербайджанское культурное наследие.