Армянская сторона не исключает возможности встречи Пашиняна и Эрдогана

Армянская сторона не исключает возможности встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, но подобная встреча на данный момент не подтверждена. Об этом, как пишут армянские СМИ, сообщил пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, комментируя последнее заявление Эрдогана.

«Встреча премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ходе мероприятия, которое пройдет в Праге, не исключена. При этом на данный момент такая встреча не подтверждена. Если встреча будет подтверждена, мы своевременно проинформируем общественность», - отметил он, отвечая на соответствующий вопрос «Арменпресс».

Как сообщалось ранее, Эрдоган не исключил встречи с Пашиняном в Праге, где в начале октября состоится саммит Европейского политического сообщества.