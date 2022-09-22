Записал: Джейхун Наджафов, собкор 00:20

«Ситуация, сложившаяся сегодня в регионе Южного Кавказа, диктует Азербайджану, Турции и Армении необходимость заключить мир без участия глобальных игроков и нормализовать свои отношения», - заявил haqqin.az руководитель Центра стратегических исследований Кавказа, профессор Хасан Октай. По его словам, обвинения в адрес Азербайджана и Турции, прозвучавшие во время визита в Ереван спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси, адресовались, прежде всего, внутренней американской аудитории и, в частности, армянскому лобби США. «Дело в том, - отметил профессор Октай, - что 8 ноября 2022 года в США состоятся выборы в Сенат. Для Демократической партии, членом которой является госпожа Пелоси, поддержка армянской диаспоры на них имеет очень важное значение. В то же время, Россия восприняла заявления Пелоси, как намерение Запада открыть на Южном Кавказе второй фронт и теперь стремится поставить своих пограничников охранять рубежи между Арменией и Азербайджаном также, как они это делают на границе Армении с Турцией».

Турецкий эксперт отметил, что, хотя со времени подписания Трехстороннего соглашения прошло без малого два года, граница между Азербайджаном и Арменией так и не прошла процесс делимитации и демаркации. «Несогласованность границы часто приводит к вооруженным конфликтам, и для России это и хороший повод увеличить военное присутствие в регионе, - подчеркнул эксперт. – В такой ситуации у Москвы всегда будет повод для ввода в регион миротворческих сил, как это произошло в Карабахе. Чем чаще будут возникать масштабные приграничные конфликты, тем больше у Москвы будет поводов для усиления своего воинского контингента в регионе Южного Кавказа». По словам Хасана Октая, в стратегической перспективе российское военное присутствие на армяно-турецкой и армяно-азербайджанской границах, а также в Карабахе, негативно скажется на окончательном урегулировании карабахского конфликта и подписании армяно-азербайджанского мирного соглашения.

«И Ильхам Алиев, и Никол Пашинян однозначно заявили, что у региона компактного проживания армян в Карабахе никакого статуса не будет, этот вопрос закрыт раз и навсегда, - подчеркнул турецкий эксперт. – Однако из Еревана и Ханкенди, где стараются вернуть этот вопрос на стол переговоров, продолжают звучать реваншистские призывы. В настоящее время армянская пропаганда активно пытается выставить Азербайджан в роли агрессора. В этом плане характерно, что в ответ на видео, где азербайджанские военные оказывают медицинскую помощь армянскому солдату, Армения поспешила разместить в своих СМИ сомнительного содержания фото тело армянского солдата, якобы обезображенное бойцами азербайджанской армии. В данном случае, расчет сделан на особую чувствительность международного сообщества относительно цивилизованного отношения воюющих сторон к останкам солдат противника. Думаю, Баку следует дать ясный ответ на подобные провокации...» Турецкий политолог считает, что, несмотря на справедливость предъявляемых Азербайджаном к Армении требований выполнять условия Трёхстороннего соглашения, американская оценка последнего вооруженного столкновения на армяно-азербайджанской границе была явно не в пользу Баку. США и Франция по-прежнему пытаются навязать Азербайджану посреднические услуги Минской группы ОБСЕ, которая своей субъективностью в политических оценках безнадежно себя дискредитировала. По убеждению профессора Октая, расконсервация МГ ОБСЕ не отвечает интересам Азербайджана, поскольку в течение почти тридцати лет своего существования этот формат лишь создавал видимость мирных переговоров и всячески способствовал сохранению статус-кво, при котором азербайджанские земли оставались под армянской оккупацией. «Что же касается России, то в ближайшей перспективе Москва планирует реализовать две цели, - считает Хасан Октай. – Во-первых, разместить свои войска в качестве миротворцев вдоль армяно-азербайджанской границы, а, во-вторых, использовать приграничный конфликт для усиления прессинга против Никола Пашиняна внутри Армении и, по возможности, сместить премьера вместе с его правительством. Понятно, что ни один из этих вариантов не может устроить Баку, поскольку каждый будет в той или иной степени способствовать возвращению на стол переговоров вопроса статуса армян Карабаха». Хасан Октай отмечает, что у визита Пелоси в Ереван была еще одна важная цель – заручится поддержкой Армении в антииранской политике Вашингтона, поскольку переговоры об ограничении ядерной программы Тегерана окончательно зашли в тупик. «Теперь США необходимо обложить Иран со всех сторон на случай силового решения этого вопроса», - считает политолог.

Эксперт также отметил, что после подписания Соглашения 10 ноября 2020 года, Азербайджан и Турция с нетерпением ждали открытия сообщения через Зангезур. Эти ожидания не были беспочвенными, ведь бесперебойное транспортное сообщение между Баку и Нахчываном осуществлялось еще в советское время и сторонам оставалось лишь реконструировать железнодорожную ветку и привести в рабочее состояние автотрассу. Тем не менее, хотя Лачинский коридор получил полный правовой статус, вопрос Зангезурского коридора остался открытым. «Своими провокациями в приграничной зоне, Армения стремится осложнить открытие Зангезурского коридора и, заодно, отодвинуть на более поздний срок процесс делимитации и демаркации границы с Азербайджаном, - считает турецкий профессор. – Дабы не дать поставить себя в сложное правовое положение, Баку необходимо использовать все свои дипломатические и медийные возможности, чтобы довести до мирового сообщества правду о деструктивной позиции Армении в выполнении обязательств Трехстороннего соглашения. Это касается как вывода из Карабаха армянский военнослужащих, так и открытия транспортных коммуникаций через Зангезур. Уверен, что Турция и Азербайджан способны подтолкнуть Армению к заключению мира. Этой цели будут способствовать также армяно-турецкие переговоры по восстановлению двухсторонних дипломатических отношений».